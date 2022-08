L’incidente, il secondo nella mattinata in quel tratto autostradale, ha costretto a vietare il transito mandando in tilt la circolazione

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle 10:40 sul tratto autostradale A1 al Km 261 in prossimità dell’uscita del casello Barberino del Mugello per un incidente stradale avvenuto tra 3 autovetture e un mezzo pesante.

Lo schianto è avvenuto in prossimità del casello, al chilometro 261, intorno alle 10,40. Dal suo portale sul traffico in tempo reale Autostrade per l’Italia segnalava la chiusura del tratto ancora alle 14,12.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Firenze