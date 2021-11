A volte niente come un fiore rallegra un momento di tristezza

una piccola pianta come una violetta africana ( Saintpaulia), che costa come un caffè ma dura molto di più!

Ci terrà compagnia fino all’estate, e poi , se la trattiamo bene, rifiorirà ancora ogni tanto…per ricompensarci delle poche gocce d’acqua che le servono per vivere.

Pochi conoscono la gratitudine come le piante e gli animali…