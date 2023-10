A VILLA REALE ARRIVA HALLOWEEN CELEBRATION CARNIVAL 2023

Ufficializzato il programma dell’evento clou del 31 ottobre: presenti il direttore artistico Stefano Nannizzi, l’assessore al turismo Lucia Micheli e Michela Fovanna di Villa Reale

Halloween Celebration Carnival (www.halloweencelebration.it) è la Halloween Fest organizzata da Halloween Celebration nella magia delle splendide tenute e del parco di Villa Reale di Marlia, un mystery & history exhibition party con più di 200 artisti tra attori, saltimbanchi e band.

Il programma dell’evento, che andrà in scena dalle 17 del pomeriggio del 31 ottobre fino a notte fonda, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede del Comune di Capannori alla presenza dell’assessore al turismo Lucia Micheli, di Stefano Nannizzi (direttore artistico e ideatore del format Halloween Celebration) e di Michela Fovanna in rappresentanza di Villa Reale.

Cortei, spettacoli itineranti, street food e antri di mercanzie, live music e disco party all’interno di sei location coperte per una “festa a prova di pioggia”, con il gran finale del solenne rito della Dance Macabre: storia e mistero entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco attraversando rievocazioni, animazioni, street art, bizarre market, interactive routes, typical food, beer garden e nacht bar e il tradizionale finale con Lucida Mansi, fantasma indissolubilmente legato alla Città di Lucca, e i fuochi d’artificio ad illuminare magicamente il laghetto di Villa Reale.

“E’ con soddisfazione che abbiamo rinnovato la nostra collaborazione a questa manifestazione legata alla festa di Halloween – afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli -. Questo evento, che lo scorso ha registrato una grande partecipazione di pubblico, rappresenta una originale opportunità di svago e di divertimento e contemporaneamente concorre alla promozione del nostro bel territorio, e in particolare di Villa Reale, essendo inserita nel cartellone di una manifestazione ormai storica come Halloweenn Celebration che interessa anche altre zone della provincia e che ogni anno attrae un numero davvero notevole di partecipanti”.

Tra i tantissimi artisti che si esibiranno alla villa ci saranno i Krampus De Fiemme, che porteranno in Lucchesia le loro tradizioni religioso-folkloristiche creando un’atmosfera mitologica, tra danze primordiali e riti tribali, poi dal Lazio arriverà il Blink Circus Imaginarium, poliedrico progetto in cui 8 opere fotografiche prendono vita attraverso attori dalle personalità cangianti ed un oscuro chapiteau istallazione, all’interno della quale saranno visibili attraverso lenti di ingrandimento ben 70 opere fotografiche racchiuse in 10 carillon vittoriani, e poi ancora sputafuoco, artisti della fiamma e trampolieri con la Compagnia del Drago Nero e La Chimica del Fuoco, e numerosissimi artisti musicali con band, d-free-j e street band itineranti con musica e sonorità per ogni palato, dal funky all’underground, dal folk all’hard rock e hard punk rock, dark & garage music, commerciale, anni ’80 e ’90, spaziando fino alla musica fantasy e alla cartoon-music, con anche la diretta di PuntoRadioFM sia con SimonJ e la trasmissione Manicomio, sia con un vero e proprio punto interviste a Villa Reale. Saranno inoltre presenti anche due circhi veri e propri (Circo Krom e Circo Arkar) con tanto di tendoni colorati e artisti circensi.

“Villa Reale torna ad ospitare feste memorabili come quelle che l’hanno vista protagonista nel passato – commenta Michela Fovanna responsabile di Villa Reale-. Siamo molto felici di rinnovare la collaborazione con Halloween Celebration Carnival, con un evento fastoso che animerà il grande parco e che donerà atmosfere pittoresche e performance inedite. Una notte decisamente originale nei giardini di Villa Reale dove saranno allestiti due tendoni da circo per un vero e proprio Carnival a tema! Villa Reale con questo evento vuole accogliere tutti coloro alla ricerca di un Halloween diverso, che contribuisce alla conoscenza del patrimonio in uno dei luoghi più iconici della Toscana . Per i più curiosi, i nuovi teaser sono online, come anche la prevendita dei biglietti che permette una migliore gestione dell’evento”.

Alta qualità anche per quanto riguarda il food & drink con la partecipazione di food truck e stand gastronomici selezionatissimi e molto caratteristici che offriranno una proposta molto variegata e intrigante: dai classici panini “toscani” a proposte più gourmet e anche gluten free, vegane e vegetariane, dalla cucina giapponese a quella indiana, e numerosi birrifici artigianali locali e non, con la proposta anche di birra artigianale senza glutine, fino a cocktail bar e spritz point e alla partecipazione della locale Nardini Liquori di Fornaci di Barga, main sponsor dell’evento, con lo chapiteau Pala Nardini, che presenterà i nuovi prodotti tra cui anche “Halloweeen, The diabolik drink“. E poi l’immancabile bizarre market “Fiera di Lombroso”, altro marchio storico di Halloween Celebration, il tradizionale mercatino tematico con stand a tema dark, fantasy, horror e mystery, street art e l’Antro di Mercanzia, con oggettistica e gadget assolutamente da non perdere.

“Con questa edizione numero 29 ci stiamo avviando verso il 2024 quando festeggeremo il trentennale – spiega il direttore artistico Stefano Nannizzi– . Halloween Celebration negli anni si è evoluta e questo 2023 è l’anno della vera evoluzione, con un’apertura all’intera provincia di Lucca che porterà visibilità all’intero territorio grazie ad una serie di eventi dal 28 ottobre fino al 5 novembre che metteranno in luce tradizioni e cultura locale, come ad esempio Trekking Stranger Routes che permetterà ai partecipanti di conoscere luoghi meravigliosi di Garfagnana, Mediavalle e Lucchesia, come lo Shelley Project dedicato ai luoghi frequentati in passato da Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Mary Wollstonecraft Godwin (Mary Shelley). Ci tengo inoltre ad annunciare RituHall, un evento che stiamo pianificando e che aggiungeremo proprio nell’edizione numero 30 del prossimo anno, dedicato a tradizioni, cultura e miti non soltanto locali ma nazionali e persino internazionali”.

I maestosi fuochi d’artificio del magistrale spettacolo pirotecnico “L’ira di Lucifero’, a cura del magistrale Diego Bertoli Barsotti della ditta Diego Fuochi d’Artificio e sponsorizzati da Lipparelli Assicurazioni, Nardini Liquori e Nove Alpi (con i suoi marchi Agluten e Aminò), con fuochi fino ad un’altezza di 100 metri arrivando ad illuminare l’intera piana di Lucca, scandiranno la mezzanotte dell’Halloween Celebration Carnival 2023 e daranno il via all’ultima parte dell’evento che proseguirà fino alle 2 di notte con ulteriori spettacoli e le dance macabre finali. Una libera visita nella notte più buia dell’anno, un Carnival dove l’abito di scena è magia.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un servizio navetta gratuito di andata e ritorno dalla zona del mercato di Marlia.

L’intera manifestazione di Halloween Celebration è organizzata da NERO creativelab e da LOGA STUDIO Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi, ed ha i patrocini di Lucca Comics & Games, della Provincia di Lucca e dei Comuni di Capannori, Lucca, Pescaglia e Bagni di Lucca.

Programma completo di Halloween Celebration su: www.halloweencelebration.it