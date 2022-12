A VILLA LE SUGHERE – SI PRESENTA IL LIBRO DI FRANCO DONATINI

A Villa “Le Sughere” in località Conti 15 al Marginone di Altopascio, questo venerdì 16 dicembre dalle ore 2, nel salotto artistico letterario si terrà una serata dedicata alla poesia con la presentazione del lavoro letterario: “Fattori e l’epoca delle macchie” (Felici Editorie) di Franco Donatini.

Il libro, presentato in occasione della mostra sui Macchiaioli di Palazzo Blu a Pisa, è dedicato alla vita del principale esponente del movimento dei Macchiaioli e dei rapporti con il mondo artistico e la società del suo tempo: Giovanni Fattori. Una vita intensa, che ha attraversato l’intero periodo storico del Risorgimento italiano, i cui momenti più significativi sono rappresentati nelle sue opere. Una vita ricca di contatti con personalità dell’epoca che hanno sostenuto la sua pittura, a partire da Diego Martelli che, nella sua dimora di Castiglioncello durante la seconda metà dell’ottocento, ha ospitato gli artisti più importanti della corrente dei Macchiaioli. Le opere di Fattori oltre ai soggetti storici hanno documentato la vita quotidiana dell’epoca, dalla campagna della Maremma, alle scene dei mercati, agli ambienti delle città, ai ritratti dei personaggi che ha incontrato, con un nuovo stile originale basato sulla macchia di colore, in contrasto con la pittura classicista ottocentesca.

Un particolare approfondimento è dedicato ai suoi rapporti con le donne, con le sue tre mogli e specialmente con la giovane Amalia Nollemberg, un amore travolgente ma tormentato, destinato a interrompersi dopo alcuni anni in quanto giudicato sconveniente negli ambienti dell’epoca.

Un libro che, attraverso un’accurata analisi documentale, ricostruisce il profilo artistico e soprattutto umano di Giovanni Fattori,facendo luce sugli aspetti più intimi e caratteriali del personaggio.

All’incontro Gioia Maestro introduce e dialoga con l’autore Franco Donatini; interverranno Marcello Lazzeri e Ilaria Centoni; letture a cura di Stefania Maffei. La serata sarà anche l’occasione per scambiare gli auguri per prossime festività. Ingresso libero e nel rispetto della normativa anti covid.

Lo stesso scrittore , tra l’altro organizzatore dei salotti artistico letterari, fa presente che durante gli incontri è stata notata con piacere che tra i partecipanti ci sono volti nuovi e precisa che se qualcuno desidera presentare una sua opera al “Salotto”, può contattare per mettersi in nota : Franco Donatini 329.9668708 o in email: franco.donatini@yahoo.it.

