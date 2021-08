a Villa Gherardi (Barga) Bruno Tommaso presenterà il suo libro: “La scuola che sognavo

Sabato 28 agosto ore 18:00 a Villa Gherardi (Barga) Bruno Tommaso presenterà il suo libro: “La scuola che sognavo. La musica come bene comune, il jazz come dialogo” scritto con Alfredo Gasponi. (edizioni Edipan – Roma)



Bruno Tommaso è una figura chiave della musica del nostro Paese. Il suo attivismo ha lasciato un segno nella musica (non solo jazz) in Italia: è stato uno dei fondatori della Scuola Popolare di Musica di Testaccio; ha fondato e diretto orchestre jazz tra cui la BargaJazz Orchestra; ha formato i migliori arrangiatori e compositori di oggi. Grazie al suo incontro con Giancarlo Rizzardi è nato a Barga il concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz nel 1986.