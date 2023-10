A Villa Bottini “Destination Napoleon”: verso una strategia condivisa a livello nazionale sugli itinerari napoleonici

A Villa Bottini “Destination Napoleon”: verso una strategia condivisa a livello nazionale sugli itinerari napoleonici

L’assemblea generale del 2025 sarà ospitata da Lucca e coinvolgerà tutte le città napoleoniche d’Europa

Si è tenuto ieri (martedì 10 ottobre) a Villa Bottini , alla presenza dell’assessore al turismo Remo Santini, il meeting “Destination Napoleon in Italia – Per una strategia condivisa”. L’incontro, ospitato dal Comune di Lucca come vice presidente della Federazione Europea Città Napoleoniche, ha coinvolto i membri italiani di FECN con l’obiettivo di offrire un momento di riflessione e scambio di esperienze finalizzato al consolidamento dell’itinerario in Italia legato alla figura di Napoleone e all’individuazione di progetti di interesse per i membri.

Favorendo sinergie tra i diversi enti, istituzioni e organizzazioni culturali e socio-economiche dal livello locale a quello nazionale ed europeo, l’appuntamento di Villa Bottini ha rappresentato un efficace strumento per l’attuazione di politiche e strategie innovative e coerenti con le risorse e le caratteristiche dei luoghi, fornendo ai territori che ne fanno parte strumenti condivisi, la possibilità di confrontarsi sulle pratiche sviluppate da ciascuno e l’opportunità di creare progetti comuni, sia a livello locale e regionale, che a scala nazionale e transnazionale.

La giornata, dedicata al rafforzamento e allo sviluppo delle politiche di promozione territoriale legate alla figura di Napoleone, è stata inoltre l’occasione, per gli addetti ai lavori e i partecipanti al convegno, di ripercorrere i principali luoghi, monumenti e percorsi napoleonici del territorio lucchese.

Durante il meeting è stato infine ufficializzato che la città di Lucca ospiterà l’assemblea generale nella primavera del 2025, a cui parteciperanno tutti i membri di FECN a livello europeo. Un appuntamento annuale che si rinnova e cresce ogni anno, valorizzando il patrimonio napoleonico delle varie città coinvolte verso sinergie e strategie sempre più ambiziose.

—