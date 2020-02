A Villa Bertelli un nuovo talk show per tutta la primavera

Rita Dalla Chiesa sarà la madrina degli appuntamenti, quasi tutti di sabato pomeriggio alle 18, che porteranno al Forte personaggi di primissimo piano come i giornalisti Paolo Del Debbio, Roberto Alessi (Direttore di Novella 2000) e Gennario Sangiuliano (Direttore del Tg2), Giordano Bruno Guerri, la coppia televisiva Alessandro Greco e Beatrice Bocci e Dario Salvatori, critico musicale di punta della Rai.“Parliamone in Villa” recupera in qualche modo la volontà dell’amministrazione comunale di organizzare una rassegna di incontri culturale, come quella annunciata un anno fa per l’estate 2019 in piazza del Fortino, ispirata al Quarto Platano. Rassegna annunciata e mai partita.