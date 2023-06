A VILLA BERTELLI – Storie, musica e parole di e con Paolo Simonelli

Storie, musica e parole di e con Paolo Simonelli

Spettacolo per bambini a cura di Coquelicot Teatro

Sabato 24 giugno ore 18.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251

Una valigia, un ombrello e tre storie da raccontare. La compagnia teatrale Coquelicot Teatro torna a Villa Bertelli con Paolo Simonelli e il suo spettacolo Storie, musica e parole, in programma sabato 24 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci della Villa a Forte dei Marmi. Uno stravagante viaggiatore porta con sé il suo bagaglio di immaginazione. Ci farà incontrare una principessa e un drago, invitare a pranzo un famelico lupo, partire alla caccia di un orso, fino ad immergerci in una storia inventata con le parole e la musica. Un racconto immaginato, ma che diventerà più vero del vero. Per tutti a partire dai 4 anni. Ingresso libero, preferibile prenotazione 0584 787251.