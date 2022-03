A VILLA BERTELLI – Concerto con il Duo Daniele Sabatini e Simone Rugani

Subito: violino e pianoforte tra eleganza e virtuosismo

Concerto con il Duo Daniele Sabatini e Simone Rugani

Domenica 13 marzo ore 17.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Ancora musica classica nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’appuntamento è per domenica 13 marzo alle 17.30 con il concerto Subito: violino e pianoforte tra eleganza e virtuosismo e vede protagonisti due artisti di grande qualità: Daniele Sabatini al violino e Simone Rugani al pianoforte. Il Duo è un ensemble poliedrico, dedito sin dalla sua nascita a condividere col pubblico la passione per la musica da camera. Più volte premiati in concorsi internazionali, Daniele e Simone si esibiscono regolarmente in Europa e negli Stati Uniti, proponendo un approccio energico e fresco verso tutti i tipi di repertorio, con uno spiccato interesse per la musica contemporanea. Il loro impegno per la musica si realizza anche attraverso la collaborazione con AFCECO, un’organizzazione afgana senza scopo di lucro che gestisce orfanotrofi e scuole, portando avanti anche progetti di educazione musicale per bambine e orfani. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 super green pass e mascherina Fp2

Programma:

Krzysztof Penderecki (1933-2020): Sonata per violino e pianoforte n°1 (1953)

Allegro

Andante

Allegro vivace

Ludwig van Beethoven (1770-1826): Sonata per violino e pianoforte op.12 nº3

Allegro con spirito

Adagio con molta espressione

Allegro molto

Maurice Ravel (1875-1937): Sonata n°2 per violino e pianoforte

Allegretto

Blues. Moderato

Perpetuum mobile. Allegro

Witold Lutosławski (1913-1994): Subito per violino e pianoforte