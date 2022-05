A Villa Bertelli anche Dante diventa (New) Pop

A Villa Bertelli anche Dante diventa (New) Pop

Nuovo omaggio a Dante Alighieri con Simone Barlettai e Leonardo

Canova

Sabato 7 maggio ore 18.00 Giardino d’Inverno.

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Nuovo omaggio a Dante Alighieri, sabato 7 maggio alle 18.00 nel Giardino

d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Il calendario della rassegna

L’altra Villa prevede il graditissimo ritorno di Simone Barlettai e Leonardo

Canova con l’incontro A Villa Bertelli anche Dante diventa (New) Pop,

dove i due studiosi presenteranno alcuni dei più noti episodi danteschi,

mettendoli a confronto con le loro reinterpretazioni in chiave pop, in continuità

con la mostra dedicata a Andy Warhol, a cura della Fondazione Mazzoleni e

fino al 29 maggio visibile negli spazi espositivi della Villa.

Dopo il successo della grande kermesse del Dante 700 in Villa del 2021,

promossa dall’assessorato alla cultura e dal Comitato Villa Bertelli e curata

da Annalisa Buselli e Gionata Simoni, Dante Alighieri e la sua Divina

Commedia torneranno dunque protagonisti, in una versione in chiave pop art.

Il successo popolare di questa incredibile opera, e in particolare della sua

prima e più celebre cantica – l’Inferno –, non sembra aver perso d’intensità

negli ultimi decenni: film, serie tv, fumetti, videogiochi, musica, giochi di ruolo,

COMITATO VILLA BERTELLI

Ufficio stampa Villa Bertelli

Via Mazzini, 200

Sede legale: Piazza Dante, 1

55042 Forte dei Marmi (LU)

www.villabertelli.it

giochi da tavola, perfino ricette e beni di consumo traggono quotidianamente

la loro ispirazione dai versi danteschi. Da queste premesse, l’incontro in

chiave pop di sabato prossimo. Ingresso libero. Necessari: prenotazione

0584 787251 mascherina Ffp2.