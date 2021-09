A VILLA ARGENTINA: BEPPE CALABRETTA PROTAGONISTA DEL PRIMO DEL NUOVO CICLO DI PRESENTAZIONI

RIPRENDE ‘DI MERCOLEDI’ A VILLA ARGENTINA: BEPPE CALABRETTA PROTAGONISTA DEL PRIMO DEL NUOVO CICLO DI PRESENTAZIONI

Torna, dopo la pausa legata alla pandemia da Covid-19, la rassegna ‘Di mercoledì: scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina’: il primo appuntamento è fissato per il 22 settembre alle 17 con Beppe Calabretta che parlerà con il professor Luciano Luciani, del suo libro più recente, ‘Indagini parallele’ (Tralerighe Libri).

‘Indagini parallele’ è un giallo classico, ambientato tra Lucca, Firenze e la Versilia e racconta di due indagini che scorrono parallele, con ritmo veloce e incalzante, condotte con piglio deciso dalla neo-commissaria Claudia Bellini e dal vice questore Bruno Carcade. Nel corso delle vicende, come negli altri libri della serie, si incontrano temi sociali, drammi quali l’immigrazione, la perdita del lavoro o della casa, ma anche la geografia dei sentimenti, dei dolori e degli amori.

Beppe Calabretta è nato nel dicembre del 1944 a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (Cz). Dal 1970 vive e lavora a Lucca. E’ sposato con Maria Pia Pieri e dal 1991 ad oggi ha pubblicato ‘Il cielo senza sole’; ‘Epolenep’; ‘Il mondo limitato’; ‘Il pescatore di sassi’; ‘All’ombra di Narciso’; ‘Hannah e altri racconti’; ‘Due indagini per il commissario Carcade’; ‘Il mastro, il sigaro e la sedia – Romanzo calabrese’; ‘Il delitto sul sagrato’; ‘Le pene del pene’; ‘I sogni del vecchio marinaio e altri racconti’.

L’ingresso all’incontro è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, nonché il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, telefonando allo 0584/1647600.

Per prendere parte alla presentazione è obbligatorio essere in possesso del Green Pass, oppure rientrare nelle categorie escluse per legge dalla campagna vaccinale. All’accesso alla Villa sarà misurata la temperatura, sanificate le mani e verificata la presenza della mascherina. Durante l’evento, è obbligatorio indossare la mascherina e osservare il necessario distanziamento tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità).

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Per informazioni: Tel. 0584-1647600

Villa Argentina, via Fratti angolo via Vespucci, Viareggio

email: musei@provincia.lucca.it