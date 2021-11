a Viareggio torna l’obbligo della mascherina all’aperto

Ci siamo vaccinati, ne mancano davvero pochi. Abbiamo già fatto o faremo tra poco la terza dose. Cerchiamo di stare attenti e di osservare le prescrizioni. Giriamo e incontriamo meno. Lavoriamo in maniera diversa, sempre più in video conferenza, limitando gli incontri in presenza. Insomma abbiamo cambiato le nostre vite è inutile girarci intorno.

Questo virus mutante continua a rovinarci l’esistenza e nonostante gli sforzi non riusciamo a togliercelo di torno.

Proprio per questo e per evitare ulteriori complicazioni ho deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche all’esterno, durante il periodo delle Feste, perché è inevitabile che ci saranno più affollamenti in città e nei luoghi dello shopping. Molti di noi già usavano la protezione, è bene farlo tutti, per cercare di contrastare il contagio. Lo so che questo potrà creare disagio a qualcuno, ma mi preoccupo per la salute di tutti e, dopo averci riflettuto, penso che questa sia la scelta giusta.

Domani quindi firmerò l’ordinanza: a Viareggio mascherine anche all’esterno fino all’epifania.

Buona domenica.