A Villa Paolina invece, oltre al museo archeologico e dell’ Uomo A.C. Blanc e il Museo degli Strumenti Musicali, sono allestite «le stanze della principessa», con arredi in stile impero e abiti storici a cura dell’antiquaria e collezionista Renata Frediani, e la mostra di Gualtiero Passani, una retrospettiva di 110 opere, in un percorso a ritroso nel tempo che inizia dall’ultimo periodo, per concludersi alla fine degli anni ’40.