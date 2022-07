Segnalazioni di barriere architettoniche, disservizi o semplici suggerimenti per rendere la città più accessibile?

Sabato 20 agosto il circolo di Viareggio per Fratelli d’Italia apre nella propria sede di via Leonardo da Vinci 292 uno sportello di ascolto sulla disabilità.

La Responsabile Provinciale di Lucca del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fdi, Chiara Benedusi, ogni sabato mattina dalle 11 alle 13 sarà infatti disponibile per tutti coloro che vorranno segnalare, chiedere informazioni o indicazioni. Lo sportello sarà aperto a tutti gli utenti che hanno bisogno di aiuto in merito alla tematica della disabilità.

“Porterò, nel caso ci sia bisogno _ dice Benedusi _ le istanze nel consigli comunali, provinciali, regionali e a livello nazionale tramite i nostri consiglieri e politici di riferimento in zona”.

Fratelli d’Italia da sempre ha un proprio Dipartimento ( a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale) dedicato alle persone disabili, che mira alle esigenze, ai diritti e alle proposte concrete sul territorio, per far si che l’accessibita’ e l’inclusione siano alla portata di tutti, nessuno escluso e, soprattutto, garantendo ogni Sabato mattina un servizio al cittadino, dato che la disabilità non vai mai in vacanza.