a vedere le peonie del parco dell’orecchiella

Con Apuantrek sabato pomeriggio 21 e domenica 22 maggio. Dopo aver visto le Orchidee del Piglione e i Narcisi del Croce, adesso andremo a visitare con facili escursioni le bellissime Peonie selvatiche nella zona del Parco dell’Orecchiella. Sabato l’escursione è solo nel pomeriggio, mentre domenica è per l’intera giornata (potete scegliere). Ogni anno la fioritura ritarda o anticipa in base all’andamento del clima e il sopralluogo di martedì 17 ha verificato che sta iniziando e allora ci si va subito per realizzare la “tripletta fiorita”. Senza dubbio questa è la fioritura di Peonie più ricca di tutto l’Appennino, il pendio erboso dove le Peonie hanno scelto di abitare e di riprodursi non sarà affollato di persone come il Croce e avremo così modo di sederci accanto a questi fiori color carminio.

La Peonia è la regina di tutti i fiori e degli Imperatori, in Cina fanno la fila per rimanere in contemplazione davanti a loro per alcuni minuti, porta un nome femminile ma il suo profumo è maschile, fiore “duale” che stordisce più dei narcisi. E’ la rosa senza spine, sboccia all’alba e sfiorisce al tramonto come fugace apparizione della bellezza. Domenica dopo pranzo andremo a visitare il bosco didattico di Pruno con il suo grande Gnomo di quercia. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek