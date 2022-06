A Torrite di Castelnuovo terminati i lavori, recuperata la Sala parrocchiale

Tutto questo è stato possibile grazie ad un’importante donazione della signora Lia Tolaini, in ricordo del padre Pier Luigi, originario di Torrite ed emigrante di successo nel settore dei trasporti in Canada, per poi ritornare in Italia ad acquistare un’azienda vinicola a Castelnuovo Berardenga (Siena). L’idea della donazione era nata anche in seguito al matrimonio di una nipote di Pier Luigi proprio nella chiesa di Torrite.

Insieme alla suddetta donazione, va ricordato il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, la collaborazione generosa dell’impresa di costruzioni Guidi Gino spa che ha eseguito i lavori e la disponibilità e l’interessamento dei paesani a cominciare da Stefano e Gabriele Viviani, quest’ultimo presidente diocesano di Azione Cattolica. Lo stabile era stato costruito poco dopo il 1950 su iniziativa dell’allora parroco don Giliante Maffei e nel corso del tempo era servito anche come abitazione per famiglie bisognose. Da tempo aveva però bisogno di una radicale ristrutturazione ed ecco arrivare l’insieme dei provvidenziali interventi già ricordati. I locali saranno ora utilizzati per varie attività sociali e parrocchiali. Già in programma, all’esterno, anche la predisposizione di un giardino della biodiversità e della salvaguardia dell’ambiente.

In settembre è prevista l’inaugurazione ufficiale con la presenza dei famigliari di Pier Luigi Tolaini. Torrite era stata prima Cappellania e poi Cura della parrocchia di Castelnuovo, poi eretta in parrocchia autonoma il 15 gennaio 1946 e infine riconosciuta civilmente il 24 agosto 1947, sempre guidata dal suo primo e unico parroco don, poi monsignor Giliante Maffei. Dopo la sua scomparsa è ritornata a fare parte della Comunità parrocchiale che fa capo a Castelnuovo.