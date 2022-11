A Tonfano le celebrazioni del 4 novembre

“Ci sono punti, date della storia italiana che non possono essere messi in discussione. Il 4 novembre, come anche il 25 aprile e non solo, sono due di questi punti. Per questo vi ringrazio tutti di cuore, oggi, per essere intervenuti qui. E ringrazio soprattutto i ragazzi, ai quali raccomando e auguro di crescere seguendo quei valori che hanno costruito la pace”. Così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate che, quest’anno, l’amministrazione comunale ha concentrato in piazza Villeparisis a Tonfano.

Prima di raggiungere la località di Marina, due delegazioni istituzionali composte da membri della giunta e rappresentanti di associazioni e autorità militari erano partite dal Municipio per portare un omaggio floreale con nastro tricolore a tutti i monumenti che, sul territorio, sono stati eretti a ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

Raccogliendosi poi a Tonfano, insieme agli studenti delle scuole Santini con i loro insegnanti, per proseguire con il cerimoniale ufficiale: l’alzabandiera, sulle note dell’inno di Mameli; la corona di alloro, deposta alla base del monumento in piazza Villeparisis; l’innalzamento sul pennone del vessillo europeo e le parole del primo cittadino, che ha ricordato anche gli orrori della guerra in Ucraina, auspicandone al più presto la cessazione e, rivolgendosi ancora ai giovani, il significato della parola “libertà”, “che non è fare quello che vogliamo – ha concluso Giovannetti – ma muoversi nel rispetto delle regole che, come comunità, ci siamo dati”.