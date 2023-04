A Tonfano la magia di “Luci e suoni sull’acqua”

Tonfano si veste di magia: “Luci e suoni sull’acqua”, suggestiva alchimia di musica, colori e vivaci zampilli, illuminerà il cuore di Marina nella serata del 24 aprile con un programma ricco di fascino, per tutte le età.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con la ditta specializzata Dominici’s Fontane srl di Trevi, già nota per i suoi spettacoli alla Reggia di Caserta, al Gran Teatro “La Fenice” di Venezia e per aver partecipato a programmi tv come “Italia’s Got Talent”, inizierà alle 20: oltre 60 tra musicisti e majorettes delle Filarmoniche di Capezzano Monte e di Santa Cecilia di Levigliani attraverseranno, con partenza scaglionata ed esibizioni differenziate, il centro di Tonfano, percorrendo via Cairoli, tutta via Versilia e ritornando in piazza XXIV Maggio dove si riuniranno per una performance comune.

Lo spazio, poi, sarà tutto per le “fontane danzanti”: dalle 21,15, per circa 40 minuti, giochi d’acqua, colori, luci e proiezioni su musiche emozionali la faranno da padrone creando una combinazione fra arte e tecnologia di grande effetto, capace di stupire chiunque vi assista. La partecipazione alla serata è libera e gratuita.