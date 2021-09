A TASSIGNANO SI PRESENTA IL LIBRO DI ANTONIO BERTOLUCCI ‘… E TORNARONO A SUONARE LE CAMPANE’

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE A TASSIGNANO SI PRESENTA IL LIBRO DI ANTONIO BERTOLUCCI ‘… E TORNARONO A SUONARE LE CAMPANE’ Mercoledì 15 settembre alle ore 21.00 sul piazzale della chiesa di Tassignano si terrà la presentazione del libro di Antonio Bertolucci “… e tornarono a suonare le campane’ edito dall’associazione culturale Ponte. Interverranno il sindaco Luca Menesini, Don Marcello Franceschi, Romeo dell’Era dell’Associazione Italiana di Campanologia, Giuseppe Bernini dell’Associazione Campanari Lucchesi e Sebastiano Micheli dell’associazione culturale Ponte.

A coordinare l’incontro sarà Giulio Del Fiorentino, direttore di Noi Tv. Dopo la presentazione del libro, promossa con il patrocinio del Comune di Capannori, saranno proiettate foto reperite nell’archivio parrocchiale Alle ore 18.00 i rappresentanti dell’Associazione Campanari Lucchesi si esibiranno in un ‘doppio’ suonato a mano’. In caso di maltempo la presentazione si svolgerà all’interno della chiesa. Per partecipare all’incontro, le persone di età superiore ai 12 anni avranno bisogno del Green Pass (ottenibile con vaccinazione, tampone negativo entro le 48 ore precedenti o certificato guarigione dal Covid).