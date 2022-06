A Sillico arte e natura si incontrano

– Sabato 2 luglio dalle 14 –

A Sillico arte e natura si incontrano

Escursione all’eremo di Capraia e visita alla mostra d’arte contemporanea a Palazzo Carli

Sarà un pomeriggio all’insegna della natura e dell’arte quello di sabato 2 luglio a Sillico di Pieve Fosciana.

Alle 14 sarà possibile partecipare ad una facile escursione sui sentieri del Sillico, borgo gioiello che domina l’intera valle regalando panorami unici fino al mistico Eremo di Capraia ripercorrendo le gesta di una delle figure storiche più iconiche della Garfagnana, il brigante detto “Il Moro” che si distinse in numerosi scontri con l’allora governatore estense Ludovico Ariosto.

L’escursione, organizzata da Wild Trails, è semplice ed adatta a tutti. Ritrovo alle 14.00 a Sillico (Pieve Fosciana, LU). Per info e prenotazioni: Stefano 320 2672533 info@guidewildtrails.com. Al rientro, a Palazzo Carli sarà possibile partecipare, alle 18 e con ingresso libero, all’inaugurazione dell’esposizione artistica “If you can see me, I can see you” organizzata dall’Associazione POLIS SILLICO. In mostra le opere di quattro artisti di levatura internazionale e radicati sul territorio; Fabio Sciortino, Chiara Lera, Giuseppe Donnaloia e Matteo Tenardi. Nelle panoramiche stanze del palazzo, sarà possibile visitare anche le collezioni permanenti di radio, orologi e cucù d’epoca e manufatti e arredi etnografici di varie epoche storiche. La mostra proseguirà fino al 31 luglio e sarà visitabile il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Gli altri giorni sarà possibile concordare la visita contattando l’Associazione POLIS SILLICO al numero 328 6232904.