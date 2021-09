A settembre, si taglia ciò che pende”…

La vendemmi è nel vivo dei lavori, già in agosto i primi grappoli erano nelle cantine.

La vendemmia 2021 prevede un’ottima annata, con prospettive di qualità molto promettenti.

La vendemmia italiana si svolge in mille condizioni diverse, climatiche, territoriali, ambientali e per di più con 500 varietà coltivate che hanno tempi di maturazione diversi.

Questo lungo tempo di vendemmia è una nostra ricchezza, una caratteristica peculiare che rende i nostri vini diversi da tutti gli altri.