Con lo spettacolo “Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila” di e con Elisabetta Salvatori mercoledì 30 giugno torna il teatro a Seravezza. «È un evento che attendevamo e che accogliamo con gioia non solo perché segna il ritorno di Elisabetta a Seravezza ma perché chiude – si spera definitivamente – la lunghissima interruzione degli spettacoli dal vivo causata dalla pandemia», dichiara l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi. «Salutiamo il ritorno di Elisabetta come un momento di rinascita e speranza per la cultura in senso lato per il nostro territorio. Peraltro, come Fondazione Terre Medicee stiamo sostenendo il progetto della “Fioreria delle Storie” varato proprio dalla Salvatori a Querceta, un nuovo spazio di conservazione, rappresentazione e condivisione della memoria che aprirà ufficialmente tra poche settimane».

Lo spettacolo “Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila” doveva andare in scena il 12 marzo 2020 come ultimo atto della stagione di prosa 2019-2020. L’entrata in vigore dei provvedimenti di contrasto al Covid ne impedirono la messa in scena. La rappresentazione di mercoledì 30 giugno si terrà all’aperto nel giardino di Palazzo Mediceo con inizio alle ore 21:00. Potranno assistere allo spettacolo tutti i possessori di abbonamento alla stagione teatrale 2019-2020 e coloro che a suo tempo acquistarono il biglietto per la serata (basterà esibire il titolo all’ingresso). Chi desidera acquistare un nuovo biglietto potrà farlo online sul circuito vivaticket.com a partire dai prossimi giorni, presso la segreteria della Fondazione Terre Medicee aperta al mattino dalle 10 alle 13 oppure in loco mercoledì sera prima dello spettacolo (posto unico non numerato, prezzo 10 euro). Per ulteriori informazioni: 0584 756046 o segreteria@terremedicee.it.

Lo spettacolo di narrazione proposto da Elisabetta Salvatori è ispirato alle vicende umane e artistiche del pittore Antonio Ligabue. La storia desolante di un uomo solo, tradito e abbandonato da tutti, che trova la propria personale umanità nel rapporto con gli animali e con la natura. La performer passa dal racconto in terza persona ad alcuni primi piani interiori volti a penetrare l’anima tormentata dell’artista. La narrazione è pacata, non scivolando mai verso tonalità patetiche. Una frase illumina più di altre il senso profondo della vita del pittore e dello stesso lavoro della Salvatori: “Non aveva mai posseduto nulla, aveva solo la sua memoria”. La memoria, ancora e vela allo stesso tempo; bussola e cielo stellato.