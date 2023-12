A SEGROMIGNO IN MONTE SABATO 9 DICEMBRE C’E’ ‘LA CENA DEI MONDI’

Un’occasione per stare insieme e viaggiare assaporando diversi piatti dal mondo. E’ la ‘Cena dei mondi’ in programma sabato 9 dicembre alle ore 20.00 alla sala parrocchiale di Segromigno in Monte, in via delle Selvette, a fianco della chiesa. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio per la Pace in collaborazione con il Comune e SAI (Sistema Accoglienza Integrazione).

Prevista la partecipazione delle comunità senegalese, marocchina srilankese, rumena, e delle famiglie del progetto SAI del Comune di Capannori. Durante la serata sarà effettuata una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate in Marocco. La cena è ad offerta libera, gratuita per i minori. Per la prenotazione è possibile inviare una email all’indirizzo osservatorioperlapace@gmail. com o inviare un messaggio whatsapp al numero 331 6578335.