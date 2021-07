A San Romano di Borgo a Mozzano risuonano le chitarre del Quartetto “Le Consonanze”

A San Romano di Borgo a Mozzano risuonano le chitarre del Quartetto “Le Consonanze” con un programma dal titolo “Corde danzanti”

Si terrà giovedì 29 luglio, alle ore 21,15, presso la Chiesa di San Romano il penultimo concerto della rassegna “incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”.

Protagonista il quartetto di chitarre “Le Consonanze” con un programma dal titolo “Corde danzanti” che proporrà al pubblico famose musiche tratte dall’opera Carmen di Bizet alternate a danze celebri di Luigi Boccherini e popolari sudamericane.

Il quartetto è formato dai chitarristi Alessandro Nobili, Marta Marchetti, Dario Atzori e Giacomo Brunini che svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come solisti che in formazioni da camera.

Prima del concerto, alle ore 20.30, si svolgerà una visita guidata al paese di San Romano in collaborazione con Borgo è bellezza.

L’ingresso al concerto e alla visita è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid – 19. È consigliata la prenotazione.

La stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano con la collaborazione del Comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Si ringrazia inoltre lo staff di Borgo è bellezza, i comitati paesani di San Romano-Motrone, Rocca e Cerreto, la parrocchia e la Misericordia di Borgo a Mozzano, l’Associazione Cluster.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 (direttore artistico) o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it