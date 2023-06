A San Pellegrino in Alpe la 27° Motomessa.

ritrovo a San Pellegrino in Alpe per la Santa Messa che sarà celebrata alle ore 11.00 da don Silvio Righi e Don Fulvio Calloni

a seguire sarà impartita la benedizione delle moto, delle bandiere e degli stendardi delle associazioni motoristiche, dei club e dei gruppi presenti.

Per info: tel +39 339 5489554 – +39 347 3049257

Ma come è nato l’evento? Nel 1997 tre amici, con la stessa passione per la moto, organizzarono quasi per scherzo la prima Motomessa.

Il successo fu subito clamoroso: 35 moto, 39 persone!!!

Andando avanti con gli anni, con l’unica formula del passaparola, la manifestazione crebbe sempre di più, fino ad arrivare alla decima edizione, nel 2006, che vide la partecipazione di oltre 1000 moto (stima fatta dai Carabinieri e dai Vigili Urbani che prestavano servizio a S. Pellegrino in Alpe).

Da allora, grazie all’impegno costante degli organizzatori e, soprattutto, alla sempre maggiore ed entusiastica partecipazione dei motociclisti (da tutta Italia!!!), la Motomessa continua a crescere. L’ingrediente “segreto” della Motomessa è sicuramente la semplicità: nessuna iscrizione, tanta voglia di divertirsi, la gara di ognuno dei partecipanti a portare altri motociclisti l’anno successivo.

Finita la celebrazione della vera e propria motomessa, la manifestazione ha anche un carattere sociale in quanto la Protezione Civile prepara un pranzo (in una zona attrezzata sotto secolari castagni circondati dal verde della Garfagnana) con il cui ricavato vengono acquistate attrezzature.