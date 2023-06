A San Filippo un campo da basket rinnovato

Nella giunta di ieri è stata approvata la convenzione fra Comune di Lucca e Associazione Amici della Pallacanestro per rinnovare e dotare di una grande opera di street art il campo da basket di San Filippo, grazie alla collaborazione con l’associazione StArt. “Si tratta di un nuovo intervento che va a riqualificare e a rendere più bella e attraente una struttura sportiva di quartiere all’aperto – afferma l’assessore allo Sport Fabio Barsanti – grazie alla proposta dell’Associazione Amici della Pallacanestro, la quale ha deciso di farsi carico dei lavori di rifacimento della pavimentazione del campo di San Filippo che saranno curati da Mapei – leader del settore – con il contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Teminati i lavori il campo tonerà al Comune, che d’accordo con gli Amici della Pallacanestro farà realizzare dall’Associazione Start Open Your Eyes un grande intervento colorato di street art finanziato, con fondi assegnati dalla Regione Toscana e per mano di Teo Pirisi, in arte Moneyless. Si tratta di un bell’esempio di come enti e associazioni possono contribuire al recupero di strutture creando identità e comunità nei nostri quartieri più moderni. Il recupero delle strutture cosiddette ‘polivalenti’, in buona parte composte da campini da basket, è fondamentale per promuovere lo sport tra i giovani e per valorizzare quartieri e frazioni del territorio. Per questo abbiamo accettato immediatamente la proposta degli Amici della Pallacanestro e ci metteremo a lavorare ad un piano di recupero di quelli ancora inagibili o in cattivo stato di manutenzione”.

Martedì 20 giugno alle ore 18:00 il progetto sarà ufficialmente presentato con tutti i protagonisti direttamente nel campo da basket all’aperto di via della Chiesa. I cittadini sono invitati a partecipare.

