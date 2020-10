a San Concordio si apre il cantiere per la realizzazione della nuova Piazza Coperta- Officina del Porto

a San Concordio si apre il cantiere per la realizzazione della nuova Piazza Coperta- Officina del Porto

In questa prima fase sarà ripulita tutta l’area oggetto dell’intervento e organizzata la logistica. I resti del Porto della Formica saranno trattati sotto la supervisione di un archeologo.

Ha preso avvio questa mattina (7 ottobre) il cantiere per la costruzione della nuova Piazza Coperta- Officina del Porto a San Concordio.

L’appalto, che fa parte dei progetti Quartieri Social, ha un valore di 3.181.000 euro (importo complessivo del contratto) ed è stato aggiudicato lo scorso 30 gennaio al consorzio stabile Research e C.A.E.C.

L’edificio che si andrà a realizzare, interamente destinato a finalità pubblica, sarà costituito da due parti principali: un grande portico aperto con un più piccolo edificio collocato al di sotto -organizzato su due piani- e l’accesso con ascensore al parcheggio sotterraneo. Gli spazi esterni saranno caratterizzati da nuove alberature e altri elementi di verde attrezzato, con una piazzetta all’aperto, progettata in modo da richiamare la funzione portuale del sito.

In questa prima fase del cantiere, la ditta procederà alla chiusura dell’area oggetto dell’intervento, dopo di che inizieranno le operazioni di pulizia. Da questi interventi saranno interessati anche i resti archeologici che insistono nei luoghi del cantiere: il tutto avverrà sotto la supervisione di un archeologo già incaricato da Erp in linea con le prescrizioni date dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Lucca e Massa Carrara. Per quanto riguarda invece i reperti che si trovano all’esterno dell’area di cantiere, questi saranno ripuliti in un secondo momento, utilizzando le economie dell’appalto o con risorse proprie del Comune. Al termine della fase di pulizia delle zone archeologiche sarà effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza per verificare lo stato dei luoghi: a quel punto i reperti verranno ricoperti tramite terrapieni, in modo da eliminare ogni possibile interferenza fra le nuove opere e le evidenze archeologiche, ridurre al minimo l’impatto su queste ultime e poter verificare in corso d’opera soluzioni attuabili per rendere i reperti visitabili quando eventualmente le condizioni lo permetteranno. Infine, saranno organizzate le prime lavorazioni del cantiere dal punto di vista logistico.

Terminata questa fase ‘preliminare’, che impegnerà la ditta alcune settimane, il cronoprogramma -così come da indicazione di massima fornita in fase di redazione del progetto- prevede di gettare il solaio e di procedere allo svuotamento dell’interrato invaso dall’acqua della falda. Successivamente si procederà alla realizzazione dei manufatti (il portico e l’edificio sottostante), poi sarà la volta dell’impiantistica e infine della sistemazione delle aree esterne.

Da contratto, il cantiere dovrà avere una durata di 17 mesi e dunque si prevede che la nuova Piazza Coperta- Officina del Porto sia pronta per essere frequentata dai cittadini del quartiere nella primavera del 2022.