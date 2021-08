‘A RIVEDER LE STELLE’: AL VIA IL 6 AGOSTO LA RASSEGNA DI CONCERTI E SPETTACOLI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Promossa dalla Filarmonica ‘G.Puccini’ APS di Segromigno in Monte con il contributo del Comune

Nove tra concerti e spettacoli teatrali nei parchi, nelle piazze e altri luoghi di Capannori tenuti da alcune delle più importanti realtà musicali e teatrali locali. Li propone la manifestazione “A riveder le stelle” promossa dalla Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte con il contributo del Comune e la collaborazione del Forum delle associazioni e del Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Monte, in programma dal 6 al 29 agosto.

Il programma della rassegna è stato presentato questa mattina (lunedì) con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale alla quale sono intervenuti l’assessore all’associazionismo, Serena Frediani, il presidente della Filarmonica ‘G.Puccini’ APS di Segromigno in Monte, Andrea Petretti,

Gabriella Giusfredi (CCN Segromigno in Monte), Luciano Luporini (Corale Santa Cecilia APS di Marlia), Luciano Occhiochiuso (associazione PerSanPietro),

Sauro Nannini (filarmonica ‘Catalani’ Marlia),

Roberta Carignani (Corale parrocchiale S.Pietro a Marcigliano),

Andrea Teglia (Corale ‘A.Catalani’ di Lammari),

Graziano Giannini (Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito), Maria Luisa Batoni (Compagnia teatrale “Un Prato”).

Il programma è stato pensato per poter offrire spettacoli per un pubblico più eterogeneo possibile con concerti musicali, spettacoli con le Majorette, musica classica e coreutica, commedie in vernacolo, spettacolo di magia per bambini. Le location dove si svolgeranno sono il Parco Pandora di Segromigno in Monte, il giardino “Giulio Riccomini” a San Colombano, il piazzale della chiesa a San Pietro a Marcigliano e il Centro Culturale ‘Le Macine in via del Mulino a Colle di Compito.

Protagonisti della manifestazione saranno la Filarmonica “A. Catalani” di Marlia, la Filarmonica “G. Puccini” APS di Segromigno in Monte, la Banda Spettacolo “La Campagnola” di Marlia, la Filarmonica “G. Puccini” di Colle di Compito, la Corale Parrocchiale di S. Pietro a Marcigliano, la Corale “A. Catalani” di Lammari, la Corale “S. Cecilia” APS di Marlia; il Rione “S. Caterina” – Compagnia Teatrale “Un Prato”; la Compagnia teatrale “Grazia e i perditempo”, l’ Associazione PerSanPietro.

“Il titolo della rassegna riprende parte dell’ultimo verso del XXXIV canto dell’ ‘Inferno’ di Dante con cui vogliamo esorcizzare e metterci alle spalle questo periodo travagliato connotato dalla pandemia che ha fermato anche la musica e lo spettacolo – spiega Andrea Petretti, presidente della Filarmonica ‘G.Puccini’ APS di Segromigno in Monte -. La manifestazione mette insieme molte delle associazioni culturali del nostro comune che in questi mesi hanno sofferto di non potersi ritrovare per portare avanti ciascuno la propria attività. Sono bastate poche telefonate per raccogliere l’adesione di tutte le bande musicali e di molte delle corali presenti a Capannori. Assieme a queste abbiamo poi inserito delle compagnie teatrali per arricchire la proposta e così è nato il programma di “A riveder le stelle”. L’amministrazione comunale ha poi subito sposato il progetto concedendo il patrocinio alla rassegna individuando come valore aggiunto anche il grande spirito di collaborazione delle associazioni del Forum partecipanti al progetto e del Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Monte “Indiana e dintorni” che è sempre in prima linea per la valorizzazione del territorio”.

“Una delle caratteristiche certamente più importanti di questa manifestazione è la collaborazione venutasi ad instaurare tra le varie associazioni culturali del nostro territorio, che dimostrando unità di intenti e grande voglia di ripartire dopo i tanti mesi di stop, offriranno a cittadini e turisti belle serate di musica e spettacolo adatte a tutte le età- afferma l’assessore all’associazionismo, Serena Frediani –. Una rassegna che rientra nel cartellone dell’estate capannorese contribuendo ad arricchirne il programma. Ringraziamo la Filarmonica di Segromigno in Monte per aver promosso la manifestazione e tutte le associazioni che vi partecipano”.

Il programma completo della rassegna:

Venerdì 6 agosto: ‘La Musica per non rimanere prigionieri del silenzio’- Filarmonica ‘A. Catalani’ di Marlia, Parco Pandora- Segromigno in Monte; sabato 7 agosto: ‘Suona che ti Passa”. Un viaggio musicale con la canzone italiana- Filarmonica ‘G.Puccini’ APS di Segromigno in Monte, Parco Pandora- Segromigno in Monte; domenica 8 agosto: commedia ‘Te la do io la cura!’-Rione S. Caterina – Compagnia Teatrale ‘Un Prato’, Parco Pandora- Segromigno in Monte; lunedì 9 agosto: ‘E quello sguardo Blues…’-Associazione PerSanPietro. Duo Blues Marco Di Grazia e ‘Antò’ Occhiochiuso, con i disegni di Cristiano Soldatich, Parco Pandora – Segromigno in Monte; venerdì 20 agosto ‘Spettacolo di magia per bambini’ – Ale il Mago, Giardino ‘Giulio Riccomini’- San Colombano; sabato 21 agosto ‘Quando la banda passò. Spettacolo di musica e majorette- Banda spettacolo ‘La Campagnola’ di Marlia, Parco Pandora-Segromigno in Monte; venerdì 27 agosto ‘Musica sotto le stelle’-Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito. Centro culturale Le Macine, via del Mulino – Colle di Compito; sabato 28 agosto ‘InCanti d’estate’- Corale Parrocchiale di San Pietro a Marcigliano, Corale ‘A.Catalani’ di Lammari, Corale S.Cecilia’ APS di Marlia -piazzale della chiesa S.Pietro a Marcigliano; domenica 29 agosto Commedia “Ammesso e non concesso” spettacolo buffo con attori ruspanti- Compagnia teatrale “Grazia e i perditempo”,Centro culturale Le Macine, via del Mulino – Colle di Compito.

Le serate, tutte ad ingresso libero, avranno inizio alle ore 21.15.

Grazie alla collaborazione delle Misericordie di S.Gemma e di Capannori saranno garantite le norme di sicurezza anti Covid.

Per informazioni info@bandasegromigno.it