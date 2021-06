A Ripa il nuovo oratorio della parrocchia di Sant’Antonio Abate

SERAVEZZA – L’edificio è in piazza Europa e sara’ il punto di riferimento per le molte attività parrocchiali e dell’Unità pastorale di Ripa-Vallecchia-Strettoia. Si eleva su tre piani ed ha una superficie complessiva di circa 700 metri quadrati. L’opera è costata circa 1,2 milioni di euro.

Un progetto che giunge a compimento grazie al tenace impegno del parroco don Roberto Buratti e di tutta la comunità paesana: festa grande a Ripa per l’inaugurazione del nuovo oratorio della parrocchia di Sant’Antonio Abate, in piazza Europa. La popolosa frazione seravezzina oggi puo’ vantare quel moderno e attrezzato centro polifunzionale di cui si avvertiva da tempo la necessità. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto, del sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella e delle rappresentanze di molte associazioni del comprensorio versiliese.

L’oratorio sorge a margine di piazza Europa, a fianco della chiesa e della casa parrocchiale. Si eleva su tre piani ed ha una superficie complessiva di circa 700 metri quadrati. L’opera è costata circa 1,2 milioni di euro. La Conferenza Episcopale Italiana ha contribuito con un finanziamento a fondo perduto di 560 mila euro. L’importo restante è stato coperto con somme già nella disponibilità della parrocchia, con la contrazione di un mutuo e la raccolta di donazioni private. L’oratorio sarà un utile punto di riferimento per le molte attività parrocchiali e dell’Unità pastorale di Ripa-Vallecchia-Strettoia così come per le iniziative pubbliche e associative del paese.

L’iniziativa per la costruzione del nuovo oratorio di Ripa nasce nel 2006 e per la sua vicinanza al tracciato della Via Francigena l’oratorio di Sant’Antonio Abate diventerà senz’altro un punto di riferimento per i pellegrini che si recano a Roma.