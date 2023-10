A Riana la Festa del Vino con la corsa delle botti

FOSCIANDORA – Il temporale notturno ha solo spaventato gli organizzatore della tradizionale festa del vino che si tiene ormai da molti anni a Riana nel Comune di Fosciandora andata in scena domenica 15 ottobre. Per fortuna è arrivato il sole a sancire il meritato successo della manifestazione.

In molti ne hanno approfittato per pranzare con un menù dedicato all’autunno ma in moltissimi hanno poi potuto apprezzare le bontà proposte alla festa anche durante il pomeriggio grazie soprattutto all’instancabile lavoro delle navette che hanno garantito costantemente l’accesso al piccolo ma bellissimo borgo di Riana.

In molti si chiedono perché la festa del vino venga organizzata proprio a Riana… ecco la riposta.

Battute a parte il primo a dare il via al tutto fu forse lo storico Raffaello Raffaelli nella metà dell’800, quando segnalò Riana insieme a poche altre località della valle come una delle aree adatte alla coltivazione della Vitis Vinifera, la Vite. Ancora oggi a Riana si produce un apprezzato vino.

Oggi questa festa per le associazioni del comune è anche un’opportunità per promuovere il territorio.

Molto apprezzata è stata la corsa delle botti, che si svolge nei pressi del paese; davvero in tanti si sono messi in gioco nel far rotolare la botte lungo questo percorso non senza difficoltà: donne, uomini e anche coppie miste. Con lo spirito giusto il divertimento è stato assicurato.

Sempre nel comune di Fosciandora adesso appuntamento a Lupinaia con la tradizionale Castagnata l’ultima domenica di ottobre.