A Porcari il Gran Prix Toscana del teatro amatoriale

Cinque serate all’auditorium organizzate dalla Fita nel mese di dicembre

Due compagnie lucchesi, due fiorentine e una pisana si contenderanno a Porcari il Gran Prix del teatro amatoriale della Toscana, inserito nel circuito nazionale e organizzato dalla Fita di Lucca. Il gran finale, con tanto di premiazione, è previsto per la penultima sera dell’anno, quella di venerdì 30 dicembre.

“L’auditorium di Porcari – commenta l’assessora alla cultura, Eleonora Lamandini – si conferma punto di riferimento per il teatro amatoriale. Qui le compagnie possono trovare non solo uno spazio adeguato e accogliente ma anche un pubblico attento e sensibile. Invito tutti e tutte a partecipare agli spettacoli in cartellone, che includono la commedia esilarante, il classico senza tempo e scritture che faranno riflettere e commuovere. Perle che renderanno ancora più bello il periodo delle feste natalizie a Porcari”.

Il primo appuntamento è per domani (8 dicembre) alle 21 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di via Roma 121, quando andrà in scena Farse sinistre di Tiziano Rovai, interpretato dalla compagnia I Postumi Teatro di Lucca. Venerdì (9 dicembre) sarà la volta, sempre alle 21, della compagnia teatrale L’Anello di Pisa e dello spettacolo Taxi a due piazze scritto dal commediografo britannico Ray Cooney.

Il weekend successivo il sipario torna ad alzarsi con Ma Nino? di Matteo Dall’Olmo, portato in scena venerdì 16 dicembre alle 21 dalla compagnia Unicorno di Firenze. La sera seguente, quella di sabato 17 dicembre, sarà la volta di Intermezzo in la minore di Gabriella Ghilarducci, a cura del Teatro dell’Accadente.

A un grande classico, Il malato immaginario di Molière, sarà affidata infine la serata conclusiva del 30 dicembre, con La compagnia dei Nove – Sereserà di Firenze. Seguirà la cerimonia di premiazione del Gran Prix Toscana.

Il biglietto intero costa 8 euro mentre il ridotto, riservato a persone fino a 14 anni di età e oltre i 65, ha il costo di 6 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare Rita Nelli al numero 320.6320032 oppure all’email fitalucca@gmail.com.