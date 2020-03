A Porcari apre il COC di Protezione Civile.

A Porcari apre il COC di Protezione Civile.

Si tratta del Centro Operativo Comunale che sarà attivo dalle 9 alle 14, da lunedì a domenica, presso il Municipio di piazza Orsi.

Saranno attive le seguenti 9 funzioni:

– Tecnico, Scientifica e di Pianificazione,

– Sanità e Assistenza Sociale,

– Volontariato,

– Strutture operative locali e Viabilità,

– Telecomunicazioni,

– Assistenza alla popolazione.

Il numero indicato è 0583 211815.

Tale numero sarà a disposizione per il servizio di spesa a domicilio per le fasce deboli della popolazione, per ricevere supporto psicologico grazie all’opera volontaria di professioniste del nostro territorio e per qualsiasi altra informazione relativa al nostro Comune.

Vi daremo ulteriori notizie strada facendo.

CONTINUIAMO A SEGUIRE LE BUONE PRATICHE, RESTIAMO A CASA SE NON PER ESTREMA NECESSITÀ!