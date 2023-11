A Pieve Santo Stefano è partito oggi il nuovo servizio del cantoniere di paese

Come annunciato qualche settimana fa, è partito oggi il nuovo servizio del cantoniere di paese. Dopo le pratiche di affidamento alla cooperativa Il Ponte (per due) gli operai hanno iniziato oggi il loro lavoro su via di Pieve Santo Stefano dove sono stati effettuati lavori di pulitura delle zanelle, griglie e tombini di scolo. Il gruppo di cantonieri si occuperà di piccoli interventi, dalla pulizia delle strade, alla tinteggiatura di ringhiere, alla sistemazione di piccoli manufatti, privilegiando le aree più periferiche del territorio comunale.