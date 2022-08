a Pieve a Nievole un torneo di basket in memoria di Andrea Cardelli

Sabato 27 Agosto a Pieve a Nievole un torneo di basket in memoria di Andrea Cardelli

Diolaiuti e Bettarini “ Partecipare sarà il modo migliore per ricordarlo”

Si rinnova sabato 27 agosto, dalle ore 20, al verde pubblico Riani di Pieve a Nievole (via Giosuè Carducci) , con il patrocinio e il contributo del comune di Pieve a Nievole, un appuntamento sportivo, giunto alla sesta edizione, per ricordare un giovane abitante nella cittadina, tragicamente e prematuramente scomparso, Andrea Cardelli.

Il torneo, che vedrà affrontarsi ragazzi del luogo e non solo, è di basket, disciplina sportiva della quale lo sfortunato ragazzo era molto appassionato e anche la famiglia ha sempre apprezzato questa iniziativa in sua memoria.

“Crediamo che la partecipazione a questo evento, anche da semplici spettatori- sottolineano il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti e l’assessore allo sport Lida Bettarini- sia il modo migliore per ricordare un ragazzo della nostra comunità che ci ha lasciato troppo presto. Per questo ci auguriamo che , come è successo nelle passate edizioni, siano tanti i presenti a questo evento”.

La manifestazione è organizzata dalla Asd Misericordia Pieve a Nievole con la partecipazione, oltre che dell’amministrazione comunale sotto forma di contributo e patrocinio, degli amici del ragazzo che sono rimasti legati al suo ricordo e intendono onorarlo in questo modo, fra i quali Matteo Zamboni.

“I genitori di Andrea, Maria e Lauro- concludono Lida Bettarini e Gilda Diolaiuti- tengono vivo tutto l’anno il ricordo del figlio e anche per questo, visto che era appassionato anche di musica, la chitarra di Lauro terrà compagnia a tutti e farà da piacevole sottofondo alla manifestazione”.