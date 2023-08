A Pietrasanta un Ferragosto all’insegna delle arti



Agenda ricchissima, a Pietrasanta, anche nella giornata di Ferragosto.

Alle 18,30 l’appuntamento con il Caffè, nel Parco della Versiliana, per l’incontro “Cenacolo Artom” al quale parteciperà l’attrice e regista Eleonora Giorgi; la “Versiliana dei piccoli”, invece, aprirà i battenti alle 17 con i laboratori creativi nello spazio dedicato ai bambini. Sempre in Versiliana, sul palco del Teatro Grande andrà in scena alle 21,30 la rappresentazione teatrale di e con Andrea Buscemi “L’avaro di Molière” (ingresso a pagamento).

Danza protagonista, invece, al Giardino Barsanti nel complesso di Sant’Agostino: alle 22 lo spettacolo “Danzare l’amore”, con Francesco Mariottini ed Emox Balletto (ingresso a pagamento).

Tante le mostre aperte fra centro storico e Marina: “Equilibrio Emotivo” in sala delle Grasce (orario 18-21); “Flowers for Future” a palazzo comunale, in piazza Matteotti (dalle 18 alle 23); “Exploring the Ego of Times” al Museo Archeologico “Bruno Antonucci”, in orario 19-24; “I’ll be back soon”, all’interno del Battistero del Duomo di San Martino (8-13 e 16-24); “Fragilità”, la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino (10-13 e 19-24) e con installazioni monumentali in piazza Duomo e Carducci; infine, sempre visitabili “La mia Guernika”, il murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino e “Omaggio agli artigiani”, percorso espositivo a Tonfano da via Versilia alla sommità del pontile.