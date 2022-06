A Pietrasanta torna Maestrod’olio

A Pietrasanta torna Maestrod’olio

Arte e buon cibo protagonisti del prossimo fine settimana a Pietrasanta: da venerdì 10 a domenica 12 giugno, dalle 17 alle 23, l’Accademia Maestrod’olio di Fausto Borella torna a celebrare l’olio extravergine italiano di qualità, prodotto d’eccellenza anche per la Versilia, con una ricca tre giorni patrocinata dal Comune e dalla Regione Toscana.

Degustazioni, convegni, show cooking, l’esposizione di 40 produttori selezionati di olio extravergine e laboratori per bambini animeranno piazza Duomo e il chiostro di Sant’Agostino accompagnati dalla “settima arte”, il cinema.

L’esposizione “Cinema a tavola”, aperta tutti i giorni dell’evento in Sala Putti, dalle 17 alle 23, percorrerà la storia dei maggiori successi sul grande schermo, attraverso locandine e manifesti originali, pezzi unici che spaziano dal Neorealismo alla commedia all’italiana. Il rapporto “insaziabile” fra cinema e gastronomia sarà anche il tema del convegno intitolato “La buona cucina nel mondo del cinema italiano”, in programma domenica 12 alle 18 nella Sala dell’Annunziata: un excursus storico, dagli anni ’50 in poi, per approfondire l’importanza della cultura del cibo, della dieta mediterranea e dei piatti che hanno reso celebre la cucina italiana nel mondo.

Fra i numerosi appuntamenti in calendario nella tre giorni di Maestrod’olio, venerdì alle 19 Alessandro Ferrarini, chef del ristorante stellato di Pietrasanta “Franco Mare”, darà vita a uno show cooking in piazza Duomo; sabato alle 21, invece, la gelateria pisana De’ Coltelli proporrà una degustazione dei suoi prodotti realizzati con l’olio extravergine d’oliva presente in mostra. Un evento enogastronomico a 360 gradi: artigiani del gusto, aziende olivicole, ristoratori, appassionati e curiosi si ritroveranno nella “Piccola Atene” della Versilia per assaporare, è proprio il caso di dirlo, l’inizio della bella stagione.

Programma completo su www.maestrodolio.it.