A Pietrasanta riprendono i lavori in piazza Statuto e il Comitato Le Voci degli Alberi si chiede in che modalità.

A Pietrasanta riprendono i lavori in piazza Statuto e il Comitato Le Voci degli Alberi si chiede in che modalità. “Nonostante le numerose sollecitazioni a Comune e Soprintendenza di Lucca nel corso dell’intera estate ed in questo autunno – dichiarano i cittadini che fanno parte del comitato ambientalista pietrasantino – non abbiamo ancora avuto risposta per quello che sarà il futuro di piazza Statuto. Gli Enti si sono rimpallati ogni responsabilità e decisione procrastinando le informazioni e le risposte per mesi. Adesso veniamo a sapere che i lavori sarebbero ripresi mercoledì 10 novembre con il cantieramento dell’area lato centro storico”.

Numerose le domande, dicevamo, che nel tempo in via formale il comitato Le Voci degli Alberi ha rivolto a Comune e Sovrintendenza, senza ottenere risposta. Interrogativi che restano ancora irrisolti, pur essendo importanti per la Città che si chiede: sarà ripristinata la seconda fila di alberi rimasta incompleta? Come logica vuole per armonizzare la piazza dal punto di vista architettonico e paesaggistico. Inoltre: sarà ripristinato il manto erboso originario o sarà portata avanti la strada dell’asfalto in contrasto con i regolamenti comunali sull’invarianza idraulica? Sarà spostato il brutto manufatto impiantistico che occulta le antiche mura settentrionali della città per cui a primavera la Sovrintendenza aveva ordinato lo stop al Comune? Si è capito se la realizzazione della centrale telefonica seminterrata in prossimità della montata in angolo con via di Capriglia è lecita? Dopo i numerosi proclami, la fontana del Maestro Ciulla doveva essere pronta in estate ed invece è ancora lì, non conclusa e recintata, nessuno vi ha più lavorato da almeno 3 mesi, sarà l’ennesima opera incompiuta? E ancora: le transenne e la cartellonistica ammucchiate da un mercato all’altro avrà eterna residenza sotto gli alberi della piazza?

Le Voci degli Alberi vigileranno come sempre hanno fatto, con la nuova presidente Paola Conti, il nuovo vice Gabriele Ciucci, il rinnovato direttivo e tutti gli appartenenti al Comitato.