A Pietrasanta le finali A “Bronzo” degli Assoluti per società

Pietrasanta, grazie al rinnovato impianto “Falcone e Borsellino”, è stata scelta dalla Federazione Italiana Atletica Leggera per ospitare, il 10 e 11 giugno 2023, la finale A “Bronzo” dei campionati nazionali assoluti su pista per società. “E’ una notizia magnifica – commenta con grande soddisfazione il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che conferma la bontà della nostra scelta e del lavoro svolto, nella rigenerazione completa della struttura sportiva e segna un altro, prestigiosissimo punto verso l’obiettivo che come amministrazione ci eravamo dati, vale a dire alimentare un nuovo asse di appeal turistico, per la città, legato allo sport e alle manifestazioni di livello nazionale”.

Saranno infatti 24 le società e oltre 500 le persone, fra atleti e accompagnatori, provenienti da tutta Italia che raggiungeranno e soggiorneranno a Pietrasanta e in Versilia in occasione dell’evento: “Si pensi solo – prosegue l’assessore allo sport, Andrea Cosci– che nel 2022 fu una grande città come Palermo a ospitare questa manifestazione. E che, nel 2023, Pietrasanta sarà l’unica località toscana sede di una serie dei campionati italiani per società. Sarà una grande festa di sport e un altrettanto grande stimolo a puntare a traguardi sempre più importanti: un ringraziamento alla società Atletica Pietrasanta Versilia, partner eccezionale in questa splendida avventura, agli uffici comunali e all’ingegner Filippo Bianchi in modo particolare”.

Proprio dalla società sportiva, di concerto con il Comune e con il supporto delle articolazioni regionali e provinciali Fidal, è partita la candidatura ufficiale “in autunno – ricorda il presidente, Matteo Mattei – sulla spinta dell’entusiasmo e della passione che portano, anche nello sport, a cercare di superare i propri limiti. Il nuovo impianto meritava qualcosa di davvero importante: in un meeting le discipline vengono selezionale, invece ora avremo due giornate di atletica pura e di livello altissimo”. L’ufficialità dell’assegnazione è arrivata, dal Consiglio federale Fidal, nel tardo pomeriggio di giovedì: “Un regalo di Natale fantastico, per il quale voglio ringraziare l’amministrazione comunale, il presidente del Comitato Fidal Toscana Alessandro Alberti e l’omologo provinciale, Sergio Martinelli – conclude Mattei – ora ci aspettano 5 mesi di lavoro, ancora insieme: non vediamo l’ora di cominciare”.

Intanto l’appeal del “Falcone e Borsellino”, rimesso a nuovo dall’amministrazione comunale con un investimento di circa 665 mila euro, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal bando nazionale “Sport e Periferie” del Coni, ha superato i confini nazionali: diverse società provenienti da Svizzera, Svezia e Germania, infatti, hanno già avanzato richiesta per svolgere nella struttura di Marina le sessioni di preparazione primaverili.