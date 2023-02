A Pietrasanta le “Culture in movimento”

Le culture non sono realtà stabili ma si trasformano, perché si evolvono e si fondono con usanze, tradizioni e luoghi differenti: è l’essenza dell’esposizione “Let’s Go – Culture in movimento”, organizzata dal Comune di Pietrasanta e dalla Fondazione Cav – Centro Arti Visive, con la curatela di Maria Mancini, che da sabato 4 marzo (inaugurazione alle 18) e fino al 30 aprile sarà ospitata in piazza Duomo, nella chiesa e nel chiostro di Sant’Agostino.

L’esposizione, allestita in collaborazione con l’associazione di artisti coreani Kisa e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha come protagonisti 64 artisti di diversa provenienza che hanno instaurato un legame stretto con il territorio versiliese. “Grazie all’arte, agli artigiani e alle attività culturali presenti sul territorio – dichiara il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – Pietrasanta è sempre più una finestra sul mondo, dove i saperi e le culture si arricchiscono reciprocamente. Con la comunità coreana, in modo particolare, condividiamo da tempo e con grande piacere anche la nostra quotidianità cittadina, dimostrazione ulteriore di quanto la cultura abbatta le distanze e favorisca conoscenze ed esperienze di vita altrimenti molto complesse da realizzare”.

Le sculture proposte nascono proprio dalla contaminazione tra luoghi e tradizioni differenti e dal continuo scambio di esperienze tra le persone che li vivono. Il percorso espositivo avrà lo scopo di presentare una visione cosmopolita e inclusiva del mondo, con i visitatori che avranno la possibilità di entrare in contatto con una realtà che favorirà la scoperta di nuove identità, aspirazioni e mete: “Questa mostra incarna la mission della Fondazione Cav – afferma il presidente, Nicola Stagetti – che da anni, insieme al Comune, lavora in campo artistico con realtà internazionali, per avvicinare l’arte e l’artigianalità locale a nuovi mondi, nuovi linguaggi e nuove tecniche di lavorazione”.

Questi gli artisti in mostra:

An See Hun, Baek Jinki, Cho Eun Hee, Chun Ok, Gi Kyung Soo, Han Gi Neum, Han Jin Sub, Jeon Yong Hwan, Jeung Boungki, Jisoo Jung Kopperud, Jung Hoiman, Kang Taehyu, Kim Chong-Ken, Kim Geun Bae, Kim Hyejin, Kim Jung Mi, Kim Min Jung, Kim Seung Hwan, Kim Su Hyun, Kim Sung Heun, Kim Sungil, Kim Tae Ho, Kim Changghi, Lee Jinhee, Lee Kyoung Jae, Min Sonug Ho, Moon Shin, Moon Ung Seon, Park Heon Youl, Park Min Jung, Park Seungwan, Park Sooyong, Park Sun Young, Song Hyun Ho, Yum Si Kwon, Choi Yoon Sook, Miguel Ausili, Raquel Aversano, Piergiorgio Balocchi, Paola Bartolacci, Nicolas Bertoux, Marina Bors, Marco Cardini, Vittorio Corsini, Michele D’agostino, Monica Foglia, Johan Friso, Emanuele Giannelli, Emanuele Giannetti, Luciano Massari, Ron Mehlman, Gianni Moretti, Maximo Pellegrinetti, Tano Pisano, Carlo Pizzichini, Roberto Rocchi, Cynthia Sah, Daniele Salvalai, Paolo Scirpa, Claudio Tomei, Alessandro Traina, Umit Turgay Durgun, Cordelia Von Den Steinen, Tiziana Tacconi (Opera Condivisa).

La mostra sarà visitabile, dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 19, mentre nel fine settimana anche la mattina dalle 10 alle 13; sono in programma anche due aperture speciali, il 10 e il 25 aprile, dalle 15 alle 19.

Informazioni allo 0584 795500 oppure sul sito www.museodeibozzetti.it e www.cavpietrasanta.it.