A Pietrasanta la Carta Europea della Disabilità

Pietrasanta è il primo Comune della Versilia in cui è possibile richiedere la nuova Carta Europea della Disabilità, un documento in formato tessera che sostituisce, di fatto, i certificati cartacei attestanti la condizione specifica della persona, assicurando così parità di accesso a beni e servizi, pubblici o privati, in tutti i paesi dell’Unione Europea.

L’idea, promossa dalla Consulta del Volontariato, è stata subito accolta dagli assessorati al sociale e all’associazionismo e declinata, sotto il profilo operativo, attraverso l’Infopoint digitale, lo sportello attivato in Municipio all’interno dell’Urp nell’ambito del servizio civile regionale “Digital Youth Work 4.0”.

“Con questo nuovo strumento – spiega Andrea Galeotti, presidente della Consulta – non c’è più bisogno di esibire fisicamente documentazioni e attestati del paese di provenienza, per accedere alle agevolazioni o ai servizi previsti all’estero per le persone con disabilità: basta far scansionare la nuova carta, che li ha tutti caricati in memoria. E’ lo stesso principio con il quale, oggi, utilizziamo la tessera sanitaria”.

Per ottenere la nuova card è necessario presentare richiesta tramite procedura online, accedendo al sito dell’Inps con carta d’identità elettronica, Spid o tessera sanitaria (Cns). E proprio qui entra in gioco l’Infopoint digitale del Comune: “Questo sportello – ricordano gli assessori Tatiana Gliori e Andrea Cosci – è stato attivato dall’amministrazione comunale proprio per abbattere le disuguaglianze nell’uso dei servizi telematici. Indicarlo come punto di riferimento per la nuova Carta Europea della Disabilità è stata una scelta naturale e un atto dovuto, nell’ottica di un superamento vero di tutti i tipi di barriere, per affermare la cultura delle pari opportunità”.

L’Infopoint digitale è aperto da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 12,30: per informazioni sulla Disability Card o per fissare un appuntamento si può telefonare allo 0584 795232 oppure inviare una mail a serviziocivileregionale@ comune.pietrasanta.lu.it.