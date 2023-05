A PIETRASANTA EUROPA VERDE – VERDI INVITA AL VOTO PER LORENZO BORZONASCA

A PIETRASANTA EUROPA VERDE – VERDI INVITA AL VOTO PER LORENZO BORZONASCA

Come Federazione Provinciale di Europa Verde – Verdi Lucca, invitiamo con forza a votare per Lorenzo Borzonasca alle elezioni per il Comune di Pietrasanta che si terranno questo weekend.

Dopo anni di gestione affaristica da parte della destra, Pietrasanta ha la possibilità di cambiare decisamente verso, optando per un rapporto più capillare delle istituzioni col territorio, tornando vicini alle persone, scegliendo prospettive di sviluppo che siano aderenti all’identità della città e dell’intera Versilia, con cui è necessario sviluppare rapporti di sinergia e non di competizione. Come ecologisti, crediamo che questi propositi trovino il loro baricentro nella centralità della tematica ambientale: è per questo che abbiamo collaborato convintamente per la costruzione della lista Sinistra Ecologista per Pietrasanta, a sostegno della candidatura di Lorenzo Borzonasca.

E occuparsi della tematica ambientale significa proporre un reale azzeramento del consumo di suolo, obiettivo fondamentale in un territorio già fortemente antropizzato (a tal proposito ricordiamo che il Piano Strutturale elaborato dall’Amministrazione Giovanetti è stato respinto e fortemente criticato dalla Regione proprio per l’eccessiva occupazione di suolo); significa chiudere definitivamente con una gestione del verde pubblico come mero addobbo urbano: gli alberi sono esseri viventi e sono elementi fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi e quindi per il benessere di tutta la cittadinanza, e in quanto tali interventi vandalici su di essi come il taglio indiscriminato e le capitozzature devono essere impediti una volta per tutte. Inoltre, un comune costiero come Pietrasanta non può ignorare lo straordinario valore del recupero, quantomeno parziale, di una costa naturale e fruibile nel rispetto degli ecosistemi che prosperano su di essa.

Con Lorenzo Borzonasca e con Sinistra Ecologista per Pietrasanta avremo finalmente la possibilità di lavorare per una Pietrasanta più sostenibile ed equilibrata, in definitiva più a misura delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Il 14 e il 15 Maggio, a Pietrasanta, votate per il vero cambiamento!

Luca Fidia Pardini

Co-portavoce Europa Verde – Verdi per la Provincia di Lucca