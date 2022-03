A PIETRASANTA APERTO NUOVO SPAZIO ENEL, IN VIA AURELIA NORD SERVIZI E INIZIATIVE CONTRO IL CARO ENERGIA

È il terzo in Versilia, dopo Viareggio e Camaiore. Sono 7 gli Spazi Enel di Ecofield tra le province di Lucca e Massa Carrara.

Pietrasanta (Lu), 24 marzo 2022 – Ha aperto ufficialmente i battenti il nuovo Spazio Enel Partner di Pietrasanta, in via Aurelia Nord 27. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi funzionali nonché con un ampio parcheggio, saranno un punto di riferimento per il territorio a partire dalla stagione primaverile ed estiva, offrendo sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica.

Al momento di apertura, con taglio del nastro all’aperto, sono intervenuti l’assessore del Comune di Pietrasanta Matteo Marcucci, Filippo Bianchi dello staff del sindaco di Pietrasanta, i responsabili Enel Energia centro Italia Francesco Carelli e Toscana Fausta Marra, il responsabile Spazi Enel Partner Toscana Daniele Rosati, il channel manager territoriale Gabriele Ciardi, i referenti Enel Toscana e Umbria di Affari istituzionali e sostenibilità Emiliano Maratea e di Comunicazione Riccardo Clementi, l’imprenditore Albano Fabbri con i suoi collaboratori di Ecofield, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce l’attività di Pietrasanta e che conta già Spazi Enel a Viareggio, Camaiore, Massa, Carrara centro e Carrara Avenza e Fornaci di Barga, garantendo affidabilità ed efficienza per i clienti.

I locali di Pietrasanta, che si aggiungono a quelli già presenti sul territorio (https://www.enel.it/spazio-enel/lucca), saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere tutte le operazioni legate alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, sul territorio regionale gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono circa 90.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo. È possibile, inoltre, scegliere i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

La sicurezza dei clienti e del personale è ovviamente al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel. Gli ingressi dei clienti saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L’igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste.

“Per noi – ha detto l’assessore Matteo Marcucci – è un momento importante perché come Amministrazione Comunale stiamo lavorando per aumentare i servizi sul territorio comunale e, in un periodo in cui l’energia riveste un ruolo particolarmente delicato e importante sia per i cittadini che per le imprese, questa nuova iniziativa di Enel, che attiva questo punto di riferimento affidabile e professionale, assume un valore ancora maggiore.”

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Francesco Carelli per Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento su tutto il territorio della Versilia, nel caso specifico in un’area importante come Pietrasanta alla vigilia della stagione primaverile ed estiva. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità nei servizi che offriamo a residenti e turisti, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e ai clienti, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di nuove opportunità in bolletta e di efficienza energetica”.