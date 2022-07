A Piazza al Serchio e Gorfigliano arrivano gli spettacoli del festival “I Musei del Sorriso”

A Piazza al Serchio e Gorfigliano arrivano gli spettacoli del festival “I Musei del Sorriso”

organizzato dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca.

A Piazza al Serchio “L’incantesimo degli gnomi” e un laboratorio per bambini sul BUffardello; a Gorfigliano rivive la tradizione del Maggio.

Ingresso libero

Lucca, 21 luglio 2022 – A Piazza al Serchio a Gorfigliano tre eventi del festival “I Musei del Sorriso” organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Il primo appuntamento è venerdì 22 luglio alle 18 con lo spettacolo “L’incantesimo degli gnomi” nello spazio delle piscine comunali di Piazza al Serchio e in replica alle 21 al passo dei Carpinelli , Villaggio Barilari (Via Don Pierotti, 18 – loc. Carpinelli – Minucciano), all’interno del Graal Cult Festival, organizzato dal Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio, a cura di Teatro Glug e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Lo spettacolo “L’incantesimo degli gnomi” è tratto da “Leggende delle Dolomiti” di Karl Felix Wolf: è una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle leggende Dolomitiche e del suo indiscusso protagonista: Re Laurino. Leggende che narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca e grandi scenografie mobili evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del bambino. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba tradizionale e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante e coinvolgente che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare il mondo dell’immaginario in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino all’immancabile lieto fine.Produzione Teatro Glug; autore e regista Enzo Cozzolino; scenografie, burattini e costumi di Birgit Hermeling; materiali di scena: Ulf Harten.

Per i più piccoli, sabato 23 luglio alle 10 al Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio , laboratorio didattico “Narrare per immagini” a cura della storica dell’arte Lucia Morelli. Appuntamento dedicato più piccoli, si tratta di un laboratorio didattico-artistico per animare le avventure di una figura del folklore fra le più amate dai bambini, il Buffadello. Il laboratorio, rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni, prevede la creazione del libro POP Up preceduta dalla lettura delle imprese dispettose tipiche del Buffardello, così come venivano narrate dalla tradizione orale del passato: un vento improvviso che sparge le foglie appena spazzate, un folletto che intreccia le code delle bestie nelle stalle o che toglie il respiro comprimendo il petto di chi sta dormendo; ma anche dei consigli per tenerlo alla larga e distrarlo, facendogli, ad esempio, contare i chicchi di grano. Successivamente si darà avvio alla parte pratica, in cui ogni bambino realizzerà il proprio libro POP Up sul Buffardello: indispensabili un astuccio con forbici a punta rotonda, colla stick e colori.

Lucia Morelli, storica dell’Arte, laureata all’Università di Pisa in Scienze dei Beni culturali, è attualmente assegnista di ricerca all’Università di Pisa. Responsabile della comunicazione in ambito culturale, è autrice di articoli per riviste specializzate e curatrice indipendente di mostre ed eventi culturali nonché fondatrice di Venti d’Arte APS, incubatore di eventi e di iniziative culturali. Si occupa di didattica dell’arte nelle scuole, centri culturali, biblioteche, spazi educativi ed è direttrice della collana edAkids La storia dell’arte raccontata ai bambini, Aracne Editore, Roma. Ambasciatrice della cultura per il Progetto Internazionale ‘Reconnecting with your culture’ promosso dal centro di ricerca EdA Esempi di Architettura e UNESCO, collabora con enti, associazioni e Fondazioni su progetti per la valorizzazione del patrimonio e del territorio.

Per iscrizioni: 3519527312; info@museoimmaginario.net.

Sabato 23 luglio alle 15 in località Segheria di Gorfigliano spettacolo “Il canto del Maggio, la poesia e il dialetto di Gorfigliano. Omaggio a Luigi Casotti ‘dal Bozzo’”, organizzato dal Museo dell’identità dell’alta Garfagnana “Olimpio Cammelli” di Gorfigliano, a cura di Associazione Culturale “Paese vecchio di Gorfigliano” in collaborazione con il Comune di Minucciano. Per l’occasione, verranno presentate alcune poesie dedicate al Canto del Maggio, scritte sia in lingua italiana che in dialetto gorfiglianese da autori locali.

Inoltre, in memoria di Luigi Casotti dal Bozzo verranno cantate alcune ottave di suoi Maggi scritti nel corso degli anni che verranno accompagnate dal suono del violino, della fisarmonica e della chitarra classica. Luigi Casotti (1940-2009), nato nel rione “Bozzo” di Gorfigliano, dedicò la sua vita alla ricerca e allo studio del dialetto di Gorfigliano, scrivendo in dialetto numerose poesie, testi teatrali, racconti e Maggi per la “Compagnia Maggianti” di Gorfigliano e per i “Maggianti Bambini” delle Scuole Elementari di Gorfigliano, Pieve San Lorenzo e Piazza al Serchio. Per informazioni 346-6310940

Il festival “I Musei del sorriso” offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre 2022; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483

Il calendario è a questa pagina: http://www.museiprovincialucca.it/eventi

Instagram: https://www.instagram.com/museiprovincialucca/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq1F4-8C53W1S2nQoFZPbnQ (dove sono presenti i video promozionali di ciascun museo).