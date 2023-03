a Piano della Rocca abbiamo inaugurato la nona panchina rossa del Comune di Borgo a Mozzano.

Grazie al lavoro della nostra vicesindaca Roberta Motroni e dell’ufficio, alla collaborazione con l’associazione “Non ti scordar di te” e con la “Commissione provinciale pari opportunità”, abbiamo ancora una volta impresso in un nostro paese un simbolo concreto di sostegno alle donne. Diciamo tutti con chiarezza no alla violenza sulle donne, in ogni sia forma.