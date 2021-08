A peste, fame et bello” – Presentazione in Sant’Agostino, sabato 21 agosto, degli atti del Convegno per la Madonna del Sole

A peste, fame et bello” Presentazione in Sant’Agostino, sabato 21 agosto, alle ore 21.30, degli atti del Convegno tenutosi in occasione del 150° Anniversario dell’incoronazione della Madonna del Sole. Per disposizioni governative è richiesto il Green Pass. Il numero di posti è limitato, si consiglia di prenotare al seguente numero di cell. 3336421066