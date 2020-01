A PESCIA PRIMA PUNTATA DELL’ANNO DEL QUESTION TIME ISTITUZIONALE DEI CITTADINI CON 33 DOMANDE

MARTEDI 7 GENNAIO 2020, ORE 15, IN DIRETTA STREAMING SUL SITO DEL COMUNE DI PESCIA

Primo appuntamento del nuovo anno per “” ,il question time con la giunta del comune di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani, in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente www.comune.pescia.pt.it , dove ogni puntata sarà comunque archiviata e sempre disponibile per tutti gli interessati.