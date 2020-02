A Pescia il via a un grande e diffuso intervento sulla segnaletica stradale

A Pescia il via a un grande e diffuso intervento sulla segnaletica stradale : nuovi stalli per disabili, stop e definizione migliore dell’esistente.

Giurlani “Stiamo lavorando per migliorare l’ accessibilità di chi ha problemi , la sicurezza dei pedoni e per razionalizzare la sosta”

Oltre 10 nuovi stalli riservati a invalidi e diversamente abili, una generale riqualificazione di quelli esistenti, una migliore definizione dei percorsi pedonali di accesso alle scuole, l’introduzione sperimentale di nuovi elementi di riduzione della velocità, come degli stop in prossimità di luoghi sensibili.

Sono questi i principali obiettivi di un importante ed esteso piano di interventi varato dal comune di Pescia e seguito in prima persona dal sindaco Oreste Giurlani, che coinvolge molte aree del territorio e le varie segnaletiche esistenti o introdotte come novità.

“Grazie a questa serie di lavori molto puntuali- precisa il primo cittadino pesciatino- vogliamo creare nuovi spazi di sosta riservati a invalidi e diversamente abili e recuperare anche visivamente quelli esistenti, per razionalizzare la sosta e evitare per sempre di fornire alibi a chi pratica quella selvaggia.

Insieme a questo- continua Giurlani- lavoriamo all’accessibilità di percorsi pedonali e alla sicurezza stradale. In questo senso vanno letti due nuovi stop in via Squarciabocconi e via Alighieri che rallenteranno la corsa delle auto in prossimità delle scuole. Una situazione sperimentale, per comprendere gli effetti di queste modifiche alla circolazione e , eventualmente, portare delle ulteriori migliorie. Per noi l’accessibilità della città, specialmente per chi ha difficoltà a muoversi, e la sicurezza dei pedoni, specialmente i più piccoli, sono punti prioritari della nostra azione amministrativa e con questa operazione crediamo di dare una spinta importante in questa direzione. Non ci fermeremo comunque a questi lavori, che proseguiranno ovunque ci sarà bisogno”.

Nel dettaglio i vari lavori sulla segnaletica orizzontale e non solo hanno riguardato o stanno per farlo il Castellare, nella zona della Chiesa, la zona degli Alberghi dove si trova l’asilo di S.Maria Assunta, piazza del Pesce, via del Pozzetto, l’area dell’ospedale, piazza Anzilotti, il cosiddetto “sdrucciolo” del Duomo, via Nieri, via Ruga degli Orlandi, piazza San Francesco.

Particolare attenzione è stata riservata nell’evidenziare l’accesso pedonale anche dei diversamente abili , messo ancora di più in sicurezza, alla scuola degli Alberghi, in via Squarciabocconi, e quello che si trova nei pressi del Duomo. Come anticipato dal sindaco Giurlani, gli interventi di questo tipo del comune di Pescia non si fermano qui, ma proseguiranno nelle prossime settimane.