A PESCIA IL QUESTION TIME ISTITUZIONALE DEI CITTADINI SLITTA ECCEZIONALMENTE A GIOVEDI’, STESSA ORA

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020, ORE 15, IN DIRETTA STREAMING SUL SITO DEL COMUNE DI PESCIA

A causa della indisponibilità della sala consiliare, occupata da un corso sulla sicurezza e non trasferibile perché a norma covid per una situazione del genere, eccezionalmente slitta a giovedì, con le stesse modalità, l’appuntamento con “”, il question time con la giunta del comune di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani, in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente www.comune.pescia.pt.it , dove ogni puntata sarà comunque archiviata e sempre disponibile per tutti gli interessati.