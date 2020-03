A PESCIA IGIENIZZAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI

GIURLANI “ CI SONO PERSONE CHE SI OFFRONO VOLONTARIE PER COLLABORARE ALLA DISTRIBUZIONE DI CIBO E MEDICINALI A CHI HA BISOGNO”

Ancora nuove disposizioni sono scaturite dalla giunta municipale del comune di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani, allargata al centro operativo comunale di protezione civile, che , come ogni giorno, è riunita praticamente in modo permanente.

Dopo la valutazione delle potenzialità organizzative del comune e delle esigenze della popolazione e del territorio, si è stabilito che gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico, pur rimanendo operativi.

Per questa opportunità, circoscritta a casi effettivamente necessari per i quali si dovrà prendere un appuntamento, i cittadini possono telefonare al numero 0572-4920 tutti i giorni dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.

Vista la situazione legata all’esigenza di rimanere in casa, l’amministrazione comunale ha deciso che i parcheggi contrassegnati dalli stalli blu saranno gratuiti fino al prossimo 25 marzo.

Intanto la Protezione Civile darà il via, nel pomeriggio di venerdì, a una prima sanificazione e igienizzazione delle strade e dei marciapiedi della città. Questa operazione continuerà da lunedì a opera di Alia, con i mezzi utili per questo obiettivo.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale tutta una serie di misure tra le quali troviamo la chiusura dei mercati rionali ad eccezione per la vendita dei generi alimentari all’aperto in zone recintate dove è previsto il controllo dell’accesso.

Per questo motivo si informa che il mercato del sabato esclusivamente per il settore alimentare (frutta e verdura e generi alimentari) si svolgerà, per esigenze di sicurezza, nella zona Nord di Piazza Mazzini dalle ore 8,00 alle 12,00 prevedendo quindi, il controllo dell’accesso.

Potranno partecipare esclusivamente gli operatori in possesso di regolare concessione di posteggio esclusi quindi gli operatori spuntisti.

Ricordiamo che, da qualche giorno, la Pubblica Assistenza e la Protezione Civile hanno varato un servizio di consegna della spesa a domicilio. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare 0572- 479606 interno 1.

Fra l’altro, nella pagina facebook “Shopping a Pescia”, c’è l’elenco di tutti i negozi che svolgono servizio di vendita a domicilio in questa difficile fase.

A questo riguardo è stata particolarmente apprezzata dal primo cittadino una richiesta da parte di un insegnante in pensione di Veneri che si è candidato a collaborare a questo servizio. Giurlani l’ha invitato a rivolgersi al punto informazione della Protezione Civile di piazza Mazzini.

“Questo ennesimo segnale ci conforta molto perché dimostra che la comunità pesciatina ha compreso il nostro impegno in questo grave momento – dice Giurlani- ringrazio l’insegnante in pensione Maurizio per la sensibilità dimostrata, così come ringrazio tutti quelli che, a vario titolo, stanno lavorando duramente per questa emergenza”.

Per altre esigenze il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha predisposto la possibilità di chiamare il centralino del comune di Pescia 0572-4920, con orario 7-19 dal lunedì al venerdì e 8-13 il sabato.