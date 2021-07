A PESCIA APRE IL “MUNICIPIO VIRTUALE”

Certificati online senza problemi a chi possiede lo Spid, comune verso la completa digitalizzazione

Con un notevole salto in avanti in tema di servizi online, il comune di Pescia presenta il “Municipio Virtuale”, una novità che sarà apprezzata dai cittadini perché azzera di fatto ogni passaggio burocratico e ogni perdita di tempo per i chi ha bisogno di documenti. Un sistema certificato che potrà essere sviluppato nel tempo, secondo una linea ben precisa intrapresa dalla amministrazione comunale di Pescia fino dal suo insediamento.

Era infatti un punto programmatico l’eliminazione di ogni distanza o barriera tra cittadino e pubblica amministrazione, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, come hanno ricordato il sindaco facente funzioni Guja Guidi e l’assessore all’innovazione Annalena Gliori durante la conferenza stampa di presentazione . La due esponenti della giunta hanno ringraziato l’ufficio anagrafe, rappresentato dalla responsabile Giovanna Bellandi e la società Kibernetes, della quale era presente Daniele Amorelli .

In questa ottica ecco dunque l’apertura del Municipio Virtuale, un servizio a disposizione di tutti h24, gratuito perché in questo modo l’amministrazione comunale rinuncia ai diritti di segreteria che le sarebbero dovuti. Ogni cittadino in possesso dello SPID può, collegandosi al sito del comune di Pescia, cliccare sull’icona del Municipio Virtuale, richiedere e stampare certificati di ANAGRAFE suoi e dei propri familiari. E’ inoltre possibile ottenere solo certificati di residenza e stato di famiglia anche di persone non residenti in Pescia: se si conosce il codice fiscale data e luogo di nascita.

Tutto ciò attraverso ANPR l’anagrafe nazionale a cui partecipano circa 7500 comuni italiani. Il percorso per ottenere i certificati di ANAGRAFE è il seguente:

entrare con il proprio SPID sul sito del comune di PESCIA – aree tematiche – anagrafe – municipio virtuale ; cliccare il certificato che interessa, indicando il motivo di emissione [per cosa serve?!] e stampare il PDF. Se è necessaria la marca da bollo verrà indicato sul certificato stesso e il cittadino dovrà apportarlo nell’apposito spazio; senza bollo il certificato risulterà nullo.

Costi per il servizio pari a zero

Tempi per il rilascio immediato

Luogo di emissione dove è posizionato il computer del cittadino, con la sua stampante.

Nessun intervento da parte di un operatore.

Ecco! Finalmente il Cittadino e la Pubblica Amministrazione dialogano e si intendono, forse siamo vicini a realizzare il sogno di Turati (1908 Camera dei deputati) secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere una “Casa di Vetro” – non più porte, sportelli né barriere ma accesso diretto per tutti.